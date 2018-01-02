Перестановки в правительстве Молдавии совершат в обход президента

КИШИНЕВ, 2 января. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии разрешил утвердить кадровые перестановки в правительстве, игнорируя мнение президента Игоря Додона, который выразил несогласие с предложенными кандидатурами.

Такой вердикт вынесли во вторник судьи в ответ на запрос группы депутатов от сформировавшей правительство Демократической партии Молдовы.

Отказ президента суд приравнял к его "неспособности исполнять свои обязанности". "В этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру", - заявил судья КС Игорь Доля.

Советник президента Максим Лебединский, представлявший в суде главу государства, обвинил судей в необъективности, назвав сегодняшний вердикт "политическим решением". Со своей стороны депутат-демократ Сергей Сырбу после заседания заверил журналистов, что новые кандидатуры министров будут утверждены уже на следующей неделе.

В условиях ограниченных полномочий президент Молдавии активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых он не согласен. Однако по закону он имеет право отвергать предложенные кандидатуры министров лишь дважды. После по решению КС указ о назначениях за президента может подписать временно назначенный на его должность председатель парламента или премьер-министр.

Такая процедура уже была применена. 20 октября КС разрешил председателю парламента Андриану Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзы. Президент до этого два раза отклонил его кандидатуру.

20 декабря демократы объявили о назначении двух вице- премьеров и еще пяти глав министерств из девяти. Глава республики утвердил отставки, а новые назначения одобрять отказался, объяснив свою позицию "сомнительной репутацией" некоторых кандидатур.