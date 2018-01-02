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Перестановки в правительстве Молдавии совершат в обход президента

Международная панорама
2 января, 17:16 UTC+3 КИШИНЕВ 2, января. /ТАСС

Конституционный суд республики приравнял отказ главы государства утвердить кадровые перестановки к его "неспособности исполнять свои обязанности"

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИШИНЕВ, 2 января. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии разрешил утвердить кадровые перестановки в правительстве, игнорируя мнение президента Игоря Додона, который выразил несогласие с предложенными кандидатурами.

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Такой вердикт вынесли во вторник судьи в ответ на запрос группы депутатов от сформировавшей правительство Демократической партии Молдовы.

Отказ президента суд приравнял к его "неспособности исполнять свои обязанности". "В этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру", - заявил судья КС Игорь Доля.

Советник президента Максим Лебединский, представлявший в суде главу государства, обвинил судей в необъективности, назвав сегодняшний вердикт "политическим решением". Со своей стороны депутат-демократ Сергей Сырбу после заседания заверил журналистов, что новые кандидатуры министров будут утверждены уже на следующей неделе.

В условиях ограниченных полномочий президент Молдавии активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых он не согласен. Однако по закону он имеет право отвергать предложенные кандидатуры министров лишь дважды. После по решению КС указ о назначениях за президента может подписать временно назначенный на его должность председатель парламента или премьер-министр.

Такая процедура уже была применена. 20 октября КС разрешил председателю парламента Андриану Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзы. Президент до этого два раза отклонил его кандидатуру.

20 декабря демократы объявили о назначении двух вице- премьеров и еще пяти глав министерств из девяти. Глава республики утвердил отставки, а новые назначения одобрять отказался, объяснив свою позицию "сомнительной репутацией" некоторых кандидатур.

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