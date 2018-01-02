Палестинцы считают израильский закон об Иерусалиме объявлением войны

Палестинец во время столкновений с израильскими солдатами в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан © AP Photo/Nasser Nasser

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Принятие Кнессетом закона о едином Иерусалиме - это объявление войны палестинцам. Такое мнение, как сообщило агентство WAFA, высказал во вторник официальный представитель руководства Палестинской национальной администрации (ПНА) Набиль Абу Рудейна.

"Голосование по закону о едином Иерусалиме фактически представляет собой объявление войны палестинскому народу, его политической и религиозной идентичности", - отметил Абу Рудейна. По его словам, таким образом Израиль "официально объявил об окончании так называемого мирного процесса и начал на практике проводить свою диктаторскую политику".

Некоторое время назад парламент Израиля принял в окончательном чтении закон о едином Иерусалиме, который предполагает передачу любой части этого города, который Тель-Авив рассматривает как "единую и неделимую столицу" еврейского государства, только при одобрении 80 членами Кнессета вместо прежних 61. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Одна из двух крупнейших палестинских фракций - движение ХАМАС - в ответ на решение Кнессета призвало усилить сопротивление Израилю на оккупированных землях - на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Руководство ХАМАС полагает, что подобные действия израильской стороны должны заставить президента Палестины Махмуда Аббаса "прекратить любые контакты в области безопасности с Тель-Авивом и объявить об окончании действия соглашений в Осло".

Соглашения в Осло, заключенные в начале 1990-х годов между палестинской и израильской сторонами, предполагают признание Израилем Организации освобождения Палестины в качестве законного представителя палестинского народа и согласие на деятельность ПНА на оккупированных территориях. Согласно тем же договоренностям, палестинцы признавали право Израиля на существование в мире и безопасности, отказывались от терроризма и принимали обязательства по решению двустороннего конфликта мирными средствами.