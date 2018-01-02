Черногория намерена стать членом ЕС до 2025 года

БЕЛГРАД, 2 января. /ТАСС/. Черногория намерена стать членом Европейского союза до 2025 года. Такое заявление сделал во вторник глава МИД страны Срджан Дарманович местному информагентству МИНА.

"Мы воодушевлены заявлением главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что ЕС будет многочисленнее, чем сейчас. Считаю, что мы можем стать членом ЕС до 2025 года", - заявил Дарманович.

Глава МИД Черногории также коснулся темы одновременного вступления в ЕС Сербии и Черногории. "Что касается пакета с Сербией, то мы заинтересованы, чтобы эта страна, наш сосед, прогрессировала в евроинтеграции. Но мы продолжим настаивать, чтобы каждую страну оценивали по ее собственным результатам", - подчеркнул министр.

Несмотря на заявления главы МИД, эксперты считают, что перспектива вступления в ЕС для Черногории серьезно осложняется ее экономическим положением. Государственный долг Черногории в настоящий момент составляет $2,4 млрд, или 64% ВВП. Между тем вместе с долгами муниципалитетов задолженность республики уже давно превысила психологически важный уровень в 65%, утверждают экономисты.

Ситуация продолжает ухудшаться, правительство признает, что в ближайшие два года добиться существенных изменений невозможно, и ставит планы достичь профицита бюджета лишь к 2019 году.

В настоящее время кандидатами на вступление в ЕС являются пять стран: Черногория, Сербия, Турция, Албания и Македония.