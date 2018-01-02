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Голландские истребители вновь присоединятся к миссии по борьбе с ИГ на Ближнем Востоке

Международная панорама
2 января, 18:55 UTC+3 ГААГА ГААГА 2, января. /ТАСС

В минобороны Нидерландов подчеркнули, что несмотря на то, что ИГ почти побеждено, битва не окончена

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ГААГА, 2 января. /ТАСС/. Голландские истребители F-16 вновь войдут в состав сил международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на Ближнем Востоке. Об этом сообщили во вторник в министерстве обороны Нидерландов.

Как подчеркнули в ведомстве, "самолеты вылетят с авиабазы Волкен в среду, 3 января". Четыре основных и два запасных истребителя будут базироваться в Иордании. Ранее для их обслуживания в ближневосточную страну была направлена группа из 150 военнослужащих.

"Несмотря на то, что ИГ почти побеждено, битва не окончена, - отметили в минобороны. - Угроза от ИГ сохраняется. Кроме того, у коалиции по-прежнему сохраняется потребность в истребителях".

Голландские F-16 были задействованы в миссии по борьбе с ИГ на Ближнем Востоке с октября 2014 года по июль 2016-го, после чего вернулись в Нидерланды для прохождения техобслуживания. Им на смену пришли самолеты ВВС Бельгии. Теперь же Нидерланды сменят бельгийский контингент.

От Нидерландов в миссии также принимают участие самолет-заправщик KDC-10 и военно-транспортный самолет C-130 Hercules. Кроме того, с 2014 года от 100 до 150 голландских специалистов на ротационной основе осуществляют подготовку иракских военнослужащих и курдских военизированных формирований "пешмерга".

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Борьба с "Исламским государством"
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