Националисты Корсики в ближайшие дни начнут переговоры о статусе автономии

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Корсиканские националисты намерены в самое ближайшее время начать переговоры с Парижем относительно статуса автономии острова. Об этом заявил во вторник Жан-Ги Таламони после завершения в Аяччо церемонии избрания его председателем Ассамблеи Корсики - нового административного органа острова, заменившего собой два территориальных и один региональный совет. Несмотря на то что Корсика является частью Франции, Таламони выступал в парламенте на корсиканском языке.

"Через несколько дней мы начнем переговоры с французским правительством. Мы намерены представить на рассмотрение наш проект [статуса и развития острова], получивший мощную демократическую поддержку", - заявил глава регионального парламента.

Коалиция корсиканских националистов "За Корсику", в которую входят как сторонники расширенной автономии острова, так и политики, выступающие за ее независимость от Франции, одержала 10 декабря убедительную победу на выборах в региональную Ассамблею (56,5% голосов). Объединение значительно опередило все партии, включая и "Республику на марше" президента Эмманюэля Макрона. Коалиция располагает в настоящее время в региональном парламенте 41 местом из 63.

Гибкая позиция

Националисты, с целью получения максимально широкой поддержки избирателей, задолго до выборов смягчили свою позицию и выступают на данном этапе не за отделение Корсики от Франции, а за обретение ею статуса широкой автономии. Выступая перед депутатами Таламони подчеркнул: "В течение многих лет некоторые по ту сторону Средиземного моря представляли нашу борьбу как некий антифранцузский демарш, но на самом деле ничего подобного с нашей стороны не было. Как и все подлинные патриоты других эпох, мы действовали из любви к своему народу, а не из ненависти к другому". Он заверил, что "корсиканский народ намерен жить в братстве с другими окружающими народами как в средиземноморской регионе, как в Европе, так и вне ее".

"Национальное освобождение, обеспечение [экономического и социального] развития, обеспечение социальной справедливости останутся в центре наших устремлений по созданию собственной политической модели", - заверил он. Националисты выдвигают в отношении центральных властей Франции требование внести целый ряд изменений в конституцию, в частности признать корсиканский язык на острове официальным наряду с французским, а также ввести с целью пресечения спекуляций недвижимостью статус местного жителя. Париж, не начиная пока переговоры с националистами, уже ответил через СМИ на это решительным отказом подобного дополнения положений конституции Франции.

Эхо партизанской войны

Таламони, выступая в парламенте, не преминул напомнить о нескольких десятилетиях вооруженной борьбы, которую вели против центральных властей в конце XX века местные националисты. "Нашу нынешнюю победу [на выборах] я посвящаю всем партиям и политическим формированиям. И я ее посвящаю представителям "Фронта национального освобождения Корсики", этой непобежденной армии, созданной 40 лет назад с целью защиты корсиканского народа. Те, кто вел вооруженную борьбу за Корсику и кого уже нет на этом свете, - они всегда будут маршировать рядом с нами", - подчеркнул глава регионального парламента.