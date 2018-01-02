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Глава СЕНТКОМ: США хотят видеть активное наступление на талибов в Афганистане

Международная панорама
2 января, 20:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, января. /ТАСС

Джозеф Вотел добавил, что добиться этого удастся за счет прибытия в страну дополнительного числа американских военнослужащих

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© AP Photo/Hussein Malla

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. США намерены сконцентрироваться на наступательных операциях в Афганистане, проводимых местными силами, в новом году с тем, чтобы добиться изменения ситуации. Об этом в опубликованном во вторник интервью агентству Associated Press сообщил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС Соединенных Штатов генерал Джозеф Вотел.

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По его словам, Вашингтон хочет "сконцентрироваться на наступательных операциях" против экстремистов. "Мы будем стремиться предпринимать серьезные усилия для того, чтобы очень быстро перехватить инициативу, когда настанет время для ведения боевых действий", - сказал генерал.

Глава СЕНТКОМ подчеркивал, что ВС Афганистана должны "сохранять давление на протяжении всего времени и работать над тем, чтобы добиться преимущества как можно скорее".

Вотел добавил, что добиться этого удастся за счет прибытия в Афганистан дополнительного числа американских военнослужащих, выполняющих роль советников для афганской армии. При этом находиться они будут достаточно близко к районам возможных столкновений с "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ) и другими экстремистами.

Генерал заверил, что сейчас коалиция, в частности, активно работает над повышением боеспособности афганских военно-воздушных сил, одновременно занимаясь и подготовкой наземных войск. "Когда придет время для их следующей битвы, они смогут продемонстрировать высокий наступательный потенциал", - полагает военачальник.

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