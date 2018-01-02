Глава СЕНТКОМ: США хотят видеть активное наступление на талибов в Афганистане

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. США намерены сконцентрироваться на наступательных операциях в Афганистане, проводимых местными силами, в новом году с тем, чтобы добиться изменения ситуации. Об этом в опубликованном во вторник интервью агентству Associated Press сообщил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС Соединенных Штатов генерал Джозеф Вотел.

По его словам, Вашингтон хочет "сконцентрироваться на наступательных операциях" против экстремистов. "Мы будем стремиться предпринимать серьезные усилия для того, чтобы очень быстро перехватить инициативу, когда настанет время для ведения боевых действий", - сказал генерал.

Глава СЕНТКОМ подчеркивал, что ВС Афганистана должны "сохранять давление на протяжении всего времени и работать над тем, чтобы добиться преимущества как можно скорее".

Вотел добавил, что добиться этого удастся за счет прибытия в Афганистан дополнительного числа американских военнослужащих, выполняющих роль советников для афганской армии. При этом находиться они будут достаточно близко к районам возможных столкновений с "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ) и другими экстремистами.

Генерал заверил, что сейчас коалиция, в частности, активно работает над повышением боеспособности афганских военно-воздушных сил, одновременно занимаясь и подготовкой наземных войск. "Когда придет время для их следующей битвы, они смогут продемонстрировать высокий наступательный потенциал", - полагает военачальник.