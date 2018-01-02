СМИ: сирийские войска освободили стратегические высоты в провинции Эль-Кунейтра

ТАСС, 2 января. Сирийские военнослужащие подняли во вторник национальный флаг над стратегическими высотами Тулюль-эль-Хамар в провинции Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, войска вернули под контроль проход между селами у подножия вершины Хермон (Джебель-эш-Шейх) и районом Джабата-эль-Хашаб, который использовался бандформированиями для переброски оружия и боевиков в регион Западная Гута под Дамаском.

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) были блокированы в этой местности вблизи оккупированных Голанских высот в конце прошлого года. 26 декабря они прекратили огонь и, по условиям соглашения о капитуляции, начали сдавать имеющиеся у них тяжелые и средние вооружения. 29 декабря первая группа членов "Джебхат ан-Нусры" вместе с семьями (всего 550 человек) покинула населенные пункты Бейт-Джин и Магар-эль-Мир и направилась в провинцию Идлиб на северо-запад Сирии. Остальные боевики будут перемещены в город Дераа на границе с Иорданией.

Как отметило сирийское агентство, освобождение высот Тулюль-эль-Хамар окончательно похоронило проект по созданию так называемого "изолированного района" к юго-западу от Дамаска под контролем бандформирований. Армия утратила контроль над этим регионом в 2015 году, когда экстремистские группировки создали военную коалицию и захватили окрестности горы Хермон.

В ходе наступления на форпосты противника в Бейт-Джине и Магар-эль-Мире в декабре 2017 года правительственные силы уничтожили 110 боевиков.