Парламент Израиля утвердил поправки к закону об Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) утвердил во вторник поправку к "Основному закону о Иерусалиме", согласно которой для передачи любой части города в рамках соглашения об урегулировании потребуются голоса двух третей из 120 депутатов палаты. Об этом говорится в распространенном здесь сообщении пресс-службы израильского парламента.

"Кнессет принял поправку к "Основному закону о Иерусалиме", отныне для передачи любой части Иерусалима под иностранную юрисдикцию, в том числе в рамках соглашения о политическом урегулировании, потребуется большинство в 80 голосов депутатов Кнессета", - говорится в документе. Вместе с тем саму поправленную статью закона о Иерусалиме "можно отменить большинством в 61 депутатский голос", добавили в парламентском ведомстве.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился начать перенос в этот город посольства США в стране из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.