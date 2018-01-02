Белый дом заявил, что в Иране происходит "истинное народное восстание"

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник на брифинге заявила, что в Иране происходит "настоящее народное восстание", отметив, что международное сообщество не может стоять в стороне.

По ее словам, "годы неэффективного госуправления и коррупции" привели к тому, что иранцы утратили доверие к своим лидерам. Кроме того, продолжила она, цены в стране растут, а Корпус стражей исламской революции тратит средства граждан на поддержку иностранных вооруженных группировок. "Люди в Иране разгневаны ростом коррупции. Они устали платить цену за своих жестоких и коррумпированных правителей", - добавила Сандерс.

"В результате теперь мы видим истинное народное восстание, организованное храбрыми иранскими гражданами, - сказала она. - Международное сообщество не может хранить молчание, как раньше". При этом Сандерс ушла от ответа на вопрос о том, хотят ли США свержения действующего иранского правительства. По ее словам, власти страны должны начать соблюдать права человека и прекратить поддержку терроризма.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Ирана, и мы призываем режим уважать основополагающее право граждан мирно выражать свое желание перемен", - резюмировала представитель Белого дома.

При этом Сандерс отметила, что президент США Дональд Трамп пока не принял решения насчет восстановления санкционного режима в отношении Ирана в связи с его ядерной программой, рассматриваются все варианты.

"Мы определенно сохраняем все варианты в плане санкций, в плане продления их приостановки позже в январе. Президент пока не принял окончательного решения на этот счет. Он рассматривает все варианты в этой связи", - сказала она.

Госдепартамент не исключает введения дополнительных санкций против Ирана с связи с ситуацией в стране. Об этом сообщила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы не собираемся забегать вперед в том, что касается санкций, но они входят в тот широкий и разнообразный набор средств, которым мы располагаем. Мы будем использовать широкий диапазон этих [различных] вариантов", - отметила она.

По словам Науэрт, в связи с этим США продолжат "крайне тщательно следить за любыми возможными нарушениями прав человека во время демонстраций" в Исламской Республике.

Науэрт отметила, что Соединенные Штаты получают информацию о ситуации в Иране из множества источников, включая СМИ и неправительственные организации, не имея официального присутствия в этой стране.

"Здесь можно отметить то, как мы отслеживаем ситуацию во многих странах мира, особенно если там нет нашего присутствия. Мы получаем информацию из разнообразных источников: что-то от неправительственных организаций, что-то из сообщений СМИ - хотя в настоящее время это и довольно сложно, потому что правительство [Ирана] заблокировало не только прессу, но и социальные сети", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, как США удается следить за ситуацией, если у них нет в Иране даже диппредставительства.

"Мы получаем информацию из множества источников, - повторила она. - Речь в том числе и о разведданных, [сведениях] от партнеров в стране и от других государств".

Науэрт добавила, что США призывают силы безопасности Ирана проявлять сдержанность по отношению к участникам демонстраций. "[В Иране] Люди выходят на мирные демонстрации. Мы видели участников акций протеста, которые ходят по улицам с транспарантами в руках. Мы всегда призываем силы безопасности проявлять сдержанность, неоправданно не переходить границы и не причинять вреда протестующим", - отметила она.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

Ранее Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что народ Иран, наконец, начал противостоять "жестоким и коррумпированным" властям. До этого американский лидер заявлял о том, что массовые протесты в ИРИ неслучайны и что в стране настало время для перемен.