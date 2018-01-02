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США 3 января устроят прием для стран, не поддержавших в ООН резолюцию по Иерусалиму

Международная панорама
2 января, 23:08 UTC+3 ООН ООН 2, января. /ТАСС

Постпред Соединенных Штатов при всемирной организации Никки Хейли назвала прием "важным проявлением дружбы" со стороны Вашингтона

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ООН, 2 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты 3 января устроят прием для стран, которые в декабре не поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля, принятую в ответ на соответствующий шаг Вашингтона. Об этом заявила во вторник журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.

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Она подчеркнула, что американская сторона "не забудет" голосование по вопросу Иерусалима. "В связи с этим завтра вечером мы проведем прием для стран, которые не стали противостоять позиции США. Это важное проявление дружбы со стороны США, и я с нетерпением жду завтрашнего вечера. Мы надеемся, что в 2018 году это будет случаться чаще", - сказала дипломат.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, а также отдал указание Госдепартаменту США начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. 28 декабря Генеральная Ассамблея (ГА) ООН подавляющим большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля в ответ на решение Трампа.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд
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