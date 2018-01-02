США 3 января устроят прием для стран, не поддержавших в ООН резолюцию по Иерусалиму

ООН, 2 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты 3 января устроят прием для стран, которые в декабре не поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля, принятую в ответ на соответствующий шаг Вашингтона. Об этом заявила во вторник журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.

Она подчеркнула, что американская сторона "не забудет" голосование по вопросу Иерусалима. "В связи с этим завтра вечером мы проведем прием для стран, которые не стали противостоять позиции США. Это важное проявление дружбы со стороны США, и я с нетерпением жду завтрашнего вечера. Мы надеемся, что в 2018 году это будет случаться чаще", - сказала дипломат.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, а также отдал указание Госдепартаменту США начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. 28 декабря Генеральная Ассамблея (ГА) ООН подавляющим большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля в ответ на решение Трампа.