Позиция США по КНДР не изменилась после слов Ким Чен Ына о ядерной кнопке

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Позиция Вашингтона по отношению к КНДР не изменилась после заявлений лидера страны Ким Чен Ына о том, что ядерная кнопка постоянно находится у него на столе, и призыва к началу массового производства межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы уже все это слышали и раньше, ничего нового. Наша позиция остается прежней, - ответила она на соответствующий вопрос журналиста. - Мы остаемся привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова и надеемся, что рано или поздно мы этого добьемся".

Науэрт отметила, что Соединенные Штаты не выступают против вероятных прямых переговоров между Сеулом и Пхеньяном, однако выражают некоторое сомнение в искренности намерений лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Мы близкие союзники Республики Корея. Если они хотят сесть за стол переговоров с КНДР, то это, конечно, их выбор. Если и КНДР, и Южная Корея хотят вести переговоры - замечательно. Вместе с тем мы не обязательно будем верить в то, что слова Ким Чен Ына искренни и заслуживают доверия", - сказала она.

При этом она заявила, что не в курсе того, чтобы Сеул координировал свои действия с Вашингтоном по поводу возможных консультаций с Пхеньяном. "Мне об этом неизвестно", - сказала она. Науэрт также выразила сомнение относительно вероятного участия Вашингтона в подготовке таких переговоров между Сеулом и Пхеньяном. "Это гипотетический вопрос, но я очень сомневаюсь в этом", - сказала она.

Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил о готовности властей страны направить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. В ответ президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном участии в предстоящих зимних Олимпийских играх, а министр объединения страны Чо Мён Гён предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры на высоком уровне по этому вопросу.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.