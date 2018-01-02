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Politico: МВБ США создало группу реагирования в связи с иммиграционным указом Трампа

Международная панорама
2 января, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Отмечается, что "группа кризисного реагирования" уже "активирована"

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ТАСС, 2 января. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США создало "группу кризисного реагирования" в связи с иммиграционным указом президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в министерстве.

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"Группа кризисного реагирования была активирована этим утром с целью упростить реакцию МВБ на иммиграционный указ президента", - цитирует издание текст письма от 29 января, переданного источником в распоряжение издания. По словам источника, "группа кризисного реагирования - это механизм, обеспечивающий эффективную координацию и коммуникацию".

В январе 2017 года администрация Трампа ввела временный запрет на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии Ирак из данного списка был исключен. 24 сентября Трамп издал новый указ: в список были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, но был исключен Судан, однако указ был заблокирован федеральным судом в Гонолулу. В декабре постановлением Верховного суда иммиграционный указ вступил в силу, однако разбирательство в нем на этот счет еще не завершено.

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