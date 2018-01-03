Макрон призвал Роухани к спокойствию на фоне протестов в Иране

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к президенту Ирана Хасану Роухани с призывом сохранять спокойствие и проявлять сдержанность в связи с проходящими в этой стране протестами. Об этом сообщил во вторник вечером Елисейский дворец.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого он выразил свою обеспокоенность числом жертв, связанных с проходящими в стране манифестациями", - говорится в заявлении Елисейского дворца. В нем подчеркивается, что Эмманюэль Макрон призвал Роухани к "сдержанности и спокойствию".

В ходе телефонных переговоров лидеры двух стран приняли решение перенести на более поздний срок запланированный на пятницу, 5 января, визит министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана в Иран.

Во вторник Роухани обратился к Макрону с просьбой принять меры против группы его политических противников из Ирана, проживающих во Франции, которую он рассматривает как террористическую группировку. "Мы критически относимся к тому факту, что во Франции базируется террористическая группа, которая действует против иранского народа и потворствует насилию. Мы ожидаем от французского правительства, что оно примет меры против этой террористической группы", - говорилось в послании иранского президента.