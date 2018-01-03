КНДР предложили взять пример с Казахстана и отказаться от ядерного оружия

ООН, 3 января. /ТАСС/. КНДР могла бы последовать примеру Казахстана и отказаться от ядерного оружия. Такое мнение высказал во вторник журналистам постоянный представитель центральноазиатской страны при ООН Кайрат Умаров. Он выразил уверенность о том, что Россия и Китай в случае денуклеаризации Корейского полуострова не позволят повторить сценарий событий в Ливии, которого опасаются в Пхеньяне.

"Казахстан подал хороший пример для Северной Кореи. Мы отказались от своего ядерного оружия, мы закрыли полигон для испытаний, мы объявили себя неядерным государством, на сегодняшний день мы работаем с нашими региональными партнерами, мы создали собственную безъядерную зону в Центральной Азии. Мы делаем многое в этой области, и нам никто не угрожает, [в результате] мы уделяем больше внимание экономическому развитию, и у нас нет таких расходов на военные цели и оборону", - заявил дипломат журналистам.

"Мы считаем, что этому [примеру] может последовать Северная Корея. Я знаю, что у них есть свои доводы, они приводят в пример Ливию, другие страны. Но вы знаете, я уверен, что Россия и Китай, возможно, не позволят этого. Есть хорошие условия для того, чтобы ничего плохого не произошло в этом регионе", - отметил Умаров.

Постпред Казахстана во вторник представил журналистам программу работы Совета Безопасности ООН под председательством Астаны в январе. По его словам, центральным мероприятием месяца будут намеченные на 18 января дебаты по теме "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия", в которых примет участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Умаров отметил, что дебаты "не будут привязаны к какой-то определенной стране". "Я уверен, что тема Северной Кореи будет затронута, но, думаю, нам нужно говорить более широко, потому что есть другие страны, которые хотят обрести ядерный потенциал ввиду очень напряженной международной ситуации", - сказал дипломат.

Он сообщил, что Назарбаев в своем обращении к СБ ООН расскажет о том, как Казахстан выстраивает доверительные отношения со странами региона, и предложит идеи насчет того, как "работать над вопросами [ядерного] нераспространения через меры укрепления доверия". Умаров привел в пример Шанхайскую организацию сотрудничества, которая возникла в результате диалога между странами Центральной Азии, обретшими независимость после распада СССР, и Китаем. По его словам, когда страны доверяют друг другу, то отпадает необходимость заключать какие-либо договоры по конкретным вопросам.