Reuters: Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей

ТАСС, 3 января. Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 09:30 (мск).

Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. Согласно предложению южнокорейской стороны, эти переговоры могут пройти 9 января.