Charlie Hebdo пожаловался на крупные траты в связи с обеспечением безопасности

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил в среду специальный номер, посвященный третьей годовщине нападения на него террористов. В передовой статье редакция жалуется на крупные финансовые расходы, которые несет издание, превратив рабочие помещения в неприступный бункер ради защиты журналистов. Номер в этой связи озаглавлен "Три года внутри консервной банки".

Главный редактор Charlie Hebdo карикатурист Рисс (Лоран Суриссо) пишет о том, что оплата полицейского сопровождения работников и охраны здания, укрепление входа в помещение редакции, другие меры безопасности "обходятся Charlie Hebdo примерно в €1-1,5 млн в год". По его данным, это равнозначно потере доходов от продажи 800 тыс. номеров еженедельника.

Если учесть и другие траты, оборотный капитал Charlie Hebdo, по сведениям радиостанции BFM Info, снизился в 2016 году до €19,4 млн, тогда как в 2015 году он находился на отметке в €60 млн.

"Нельзя считать нормальным, что печатное издание в демократической стране вынуждено тратить половину доходов от продажи своих номеров в киосках на обеспечение безопасности журналистов и помещений, где они работают", - подчеркнул в этой связи Рисс.

Нападение на редакцию

7 января 2015 года в помещения редакции ворвались вооруженные автоматами Калашникова террористы, братья Саид и Шериф Куаши. Эти радикальные исламисты убили там 11 человек. Погибли ведущие карикатуристы издания, а также полицейский охранник и дежурный портье. Трагедия стала началом целой волны терактов во Франции, в результате которых за три года в стране экстремистами был убит 241 человек.

"Тот день резко перебросил нас в другую эпоху, эпоху присутствия вооруженных полицейских, пуленепробиваемых дверей и установки специальной шлюзовой кабины на входе в редакцию. Мы попали в эпоху страха и смерти. Причем все это происходит в самом центре Парижа, в условиях, которые отнюдь не делают чести Французской Республике", - говорится в одной из статей, написанной журналистом Charlie Hebdo Фабрисом Николино.

"После теракта мы все находимся в трауре, трауре, который никогда не закончится", - подчеркивает журналист. В то же время в своем материале он признает, что даже в таких условиях им "иногда бывает весело, как в прежние времена".

В некоторых номерах сообщается, что и сегодня в адрес еженедельника и его сотрудников поступают многочисленные угрозы. В ряде случаев редакция в ответ на публикацию угроз в социальных сетях подает жалобы в полицию и судебные органы.