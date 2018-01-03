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В Литве заявили о возможности нормализации отношений с РФ на уровне правительств

Международная панорама
3 января, 12:27 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 3, января. /ТАСС

Спикер парламента Литвы призвал кабинет министров проявить большую активность

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ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Возможность подвижек на правительственном уровне в сторону нормализации в отношениях своей страны с Россией усматривает спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис. Такую точку зрения он озвучил в среду в эфире радиостанции Ziniu radijas.

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"Мы думаем, что отношения с Россией не являются такими добрыми и непосредственными, какими они могли бы быть, но торговля ведется, мы сотрудничаем", - констатировал политик. Большая активность, по его мнению, возможна со стороны кабинета министров. "Какие-то подвижки могли бы произойти на уровне правительства", - отметил Пранцкетис.

Он привел в пример Латвию. "Существует межправительственная латвийско-российская комиссия, которая постоянно работает ради общих экономических целей", - сказал спикер. Он напомнил, что для Литвы Россия является по объемам 4-5 торговым партнером, важными аспектами остаются пограничные отношения, калининградский транзит.

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