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Власти Латвии пообещали до конца 2020 года возвести забор на границах с РФ и Белоруссией

Международная панорама
3 января, 13:51 UTC+3 РИГА РИГА 3, января. /ТАСС

По словам главы МВД страны, общие затраты составят почти €27 млн

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РИГА, 3 января. /ТАСС/. Латвия до конца 2020 года намерена укрепить и обустроить государственную границу с Россией и Белоруссией. Об этом в среду сообщил министр внутренних дел республики Рихардс Козловскис.

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"В этом году, в соответствии с проектом, мы должны закончить возведение так называемого забора на границе с Россией общей длиной в 93 км", - сказал он в интервью местному телеканалу LNT. При этом, по его словам, сильные ливни, обрушившиеся на республику осенью прошлого года, немного задержали работы по возведению ограждения на границе с РФ.

"В начале этого года должна завершиться разработка технического проекта и начаться обустройство границы с Белоруссией. В моем видении до 2020 года включительно мы должны закончить обустройство восточной границы - как с Россией, так и с Белоруссией", - отметил глава МВД страны.

Для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия в 2015 году приняла решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км. На его сооружение власти в течение четырех лет потратят более €17 млн. Высота такого забора с учетом колючей проволоки составит 2,7 м, на нем будут установлены камеры видеонаблюдения, а также датчики движения.

В этих же целях республика заявила о намерении построить заграждение длиной 120 км и на границе с Белоруссией. Работы по его возведению начнутся в 2018 году, а общая стоимость этого проекта оценивается в €9,6 млн.

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