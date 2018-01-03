Глава МИД ФРГ посетит линию разграничения у Мариуполя



БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отправляется в среду на Украину, где проведет переговоры со своим коллегой Павлом Климкиным и представителями наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Министр Габриэль посетит сегодня Киев, откуда завтра отправится на линию разграничения под Мариуполем", - сказал он. "Предметом переговоров с представителями украинского правительства будет, помимо прочего, курс реформ, в частности борьба с коррупцией", - отметил Бройль.

По его словам, Габриэль перед вылетом на Украину отметил, что в последние месяцы прошлого года ситуация в Донбассе обострилась. "Там по-прежнему звучит слишком много выстрелов, в регионе по-прежнему находится слишком много тяжелых вооружений", - привел он слова министра. В то же время, по оценке главы МИД, последний обмен пленных в Донбассе и соглашение о перемирии в период праздничных дней являются хорошим знаком. "Так должно продолжаться и дальше", - сказал Бройль.

Как отметил представитель МИД, своим визитом Габриэль хочет показать гражданам Украины, что Германия "не бросает их на произвол судьбы". "Мы считаем, что этот конфликт как никогда актуален и опасен. Мы продолжим работать над урегулированием этого кризиса", - подчеркнул он.