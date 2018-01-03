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МИД Турции обвинил Трампа и Нетаньяху в поддержке демонстраций в Иране

Международная панорама
3 января, 14:28 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, января. /ТАСС

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что стабильность в Иране является очень важной темой для Турции

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АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Турция обвинила президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке антиправительственных демонстраций в Иране. С такими обвинениями, как сообщил телеканал CNN Türk, выступил в среду министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу с представителями турецких СМИ в Анкаре.

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"Демонстрации в Иране поддерживают лишь два человека - Трамп и Нетаньяху", - приводит слова главы МИД телеканал. По словам, Чавушоглу "стабильность в Иране является очень важной темой для Турции".

"Мы выступаем против вмешательства из вне в дела Ирана. Если руководство в Иране и сменится, то заниматься этим будет иранский народ. Мы очень позитивно расцениваем сделанные [президентом Ирана Хасаном] Роухани заявления. Необходимо избегать насилия и провокаций", - отметил он.

Ранее в среду обстановку в стране обсудили президенты Турции и Ирана Тайип Эрдоган и Хасан Роухани. В ходе телефонного разговора стороны выразили надежду, что демонстрации прекратятся в течение нескольких дней.

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