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Власти Ирана намерены полностью снять ограничения с Telegram и Instagram 5 января

Международная панорама
3 января, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Ранее официальный Тегеран опровергал факт блокировки мессенджера и соцсети

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ТАСС, 3 января. Власти Ирана намерены полностью снять ограничения с мессенджера Telegram и социальной сети Instagram 5 января. Об этом, как передает в среду агентство IRNA, заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике в меджлисе (однопалатный парламент) Исламской Республики Али Реза Рахими.

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По его словам, блокировка Telegram и Instagram была введена на "короткий срок" и, как ожидается, будет снята уже в пятницу 5 января.

Ранее западные СМИ утверждали, что иранские власти ограничили доступ к Instagram и Telegram, что в Тегеране опровергали. Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров. Как он написал в своем Twitter, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд телеграм-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

Недовольные ростом цен жители Ирана с 28 декабря начали проводить антиправительственные акции. В столкновениях с полицией погибло по меньшей мере 20 человек, причем потери несли обе стороны конфликта. Власти страны задержали более 450 участников беспорядков, которые в ближайшее время предстанут перед судом.

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