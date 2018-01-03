Еврокомиссия отказалась комментировать результаты выборов в Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Еврокомиссия не комментирует результаты парламентских выборов в Каталонии. Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе ее представитель Мина Андреева.

"Наша позиция по Каталонии хорошо известна. У нас нет комментариев по результатам региональных выборов", - сказала она.

21 декабря в Каталонии прошли досрочные парламентские выборы после того, как Мадрид ограничил самоуправление региона и распустил парламент из-за утвержденной в конце октября резолюции о провозглашении независимой республики. По их итогам три партии, выступающие за суверенитет автономии, получили в парламенте 70 кресел из 135. Больше всех мандатов среди сепаратистских партий завоевала коалиция "Вместе за Каталонию" Карлеса Пучдемона.