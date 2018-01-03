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Иранские военные объявили об окончании "смуты" и поражении мятежников

Международная панорама
3 января, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что "угрозы безопасности не сработают против Ирана"

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ТАСС, 3 января. Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании "смуты" в городах Исламской Республики. Соответствующее заявление военного приводит в среду агентство Fars.

"Наши враги должны знать, что военные угрозы или угрозы безопасности не сработают против Ирана", - сказал он. "Сегодня мы можем объявить об окончании смуты и поражении мятежа", - отметил Джаафари, имея в виду беспорядки, акты саботажа и вандализма, произошедшие в ряде городов республики в минувшие дни.

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Ранее представитель КСИР Рамезан Шариф заявил, что полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления".

Поводом для антиправительственных акций протеста, начавшихся 28 декабря, стало недовольство жителей страны ростом цен. Руководство страны признало, что протест является неотъемлемым правом людей, а требования граждан справедливы. В то же время Тегеран обвинил США и их союзников - Саудовскую Аравию и Израиль - в попытках дестабилизировать обстановку в стране.

В ходе столкновений митингующих с полицией погибло по меньшей мере 20 человек с обеих сторон. Иранские власти сообщили о задержании более 450 мятежников, которые в ближайшее время должны предстать перед судом.

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