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Нетаньяху заявил о ликвидации созданной Ираном террористической сети на Западном берегу

Международная панорама
3 января, 16:33 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 3, января. /ТАСС

Премьер-министр Израиля сказал, что Тегеран "предпринимает попытки организовать теракты на территории Израиля, направленные против израильских граждан"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© EPA-EFE/GALI TIBBON / POOL

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Израильская контрразведка ШАБАК нейтрализовала созданную иранской разведкой на Западном берегу реки Иордан террористическую сеть. Об этом сообщил в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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"Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) при содействии Армии обороны Израиля обнаружила и ликвидировала террористическую сеть в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), которая действовала под покровительством и от лица иранской разведки, - сказал глава израильского правительства. - Иран ведет подрывную и террористическую деятельность против Государства Израиль не только путем поддержки таких террористических организаций, как "Хезболлах" и "Исламский джихад", но также предпринимает попытки организовать теракты на территории Израиля, направленные против израильских граждан". Высказывания Нетаньяху распространила в среду его канцелярия.

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Как сообщила в среду пресс-служба ШАБАК, в рамках этой операции на Западном берегу были арестованы 29-летний житель города Хеврон, который был завербован иранской разведкой во время поездки в Южную Африку к проживающему там родственнику, а также задержаны двое его пособников. "В рамках расследования ШАБАК установлено, что иранская разведка использует Южную Африку в качестве центра поиска, вербовки и управления агентами на Западном берегу для деятельности, направленной против Израиля", - сообщила израильская контрразведка.

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