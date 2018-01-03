Нетаньяху заявил о ликвидации созданной Ираном террористической сети на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Израильская контрразведка ШАБАК нейтрализовала созданную иранской разведкой на Западном берегу реки Иордан террористическую сеть. Об этом сообщил в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) при содействии Армии обороны Израиля обнаружила и ликвидировала террористическую сеть в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), которая действовала под покровительством и от лица иранской разведки, - сказал глава израильского правительства. - Иран ведет подрывную и террористическую деятельность против Государства Израиль не только путем поддержки таких террористических организаций, как "Хезболлах" и "Исламский джихад", но также предпринимает попытки организовать теракты на территории Израиля, направленные против израильских граждан". Высказывания Нетаньяху распространила в среду его канцелярия.

Как сообщила в среду пресс-служба ШАБАК, в рамках этой операции на Западном берегу были арестованы 29-летний житель города Хеврон, который был завербован иранской разведкой во время поездки в Южную Африку к проживающему там родственнику, а также задержаны двое его пособников. "В рамках расследования ШАБАК установлено, что иранская разведка использует Южную Африку в качестве центра поиска, вербовки и управления агентами на Западном берегу для деятельности, направленной против Израиля", - сообщила израильская контрразведка.