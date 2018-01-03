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Премьер Литвы призвал к двустороннему диалогу с Россией

Международная панорама
3 января, 16:56 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 3, января. /ТАСС

По мнению политика, "прямой и принципиальный разговор лучше, чем никакого разговора"

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ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает необходимым наладить диалог своей страны с Россией. Об этом глава кабинета балтийской республики написал на своей странице в Facebook.

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"Для действенной политики необходимы коммуникационные каналы. Сейчас их по сути нет, но мы говорим, что они должны быть созданы", - отметил он. Руководитель правительства подчеркнул, что Литва является единственным государством ЕС, которое "не поддерживает никаких рабочих контактов с Россией на политическом уровне". "Должен вестись двусторонний диалог", - уверен Сквернялис.

Он напомнил, что все другие члены ЕС, а также Североатлантический альянс сохранили инструменты общения с Россией. "Прямой и принципиальный разговор лучше, чем никакого разговора. Такой позиции придерживается даже НАТО, укрепляя свой восточный фланг при одновременном сохранении коммуникационных каналов с Россией", - написал премьер.

По его мнению, при этом следует откровенно и достойно излагать свои принципиальные установки без принижения российского государства, его людей. "Мы не являемся русофобами", - заверил глава правительства.

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