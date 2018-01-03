Что известно об акциях протеста в Иране

Западные СМИ сообщили, что власти страны ограничили доступ к Instagram и Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил блокировку мессенджера и объяснил этот шаг со стороны иранских властей отказом администрации Telegram закрыть ряд телеграм-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

Позднее СМИ привели слова члена комитета по национальной безопасности и внешней политике в меджлисе Ирана Али Реза Рахими, который заявил о готовности властей полностью снять блокировку в ближайшее время, так как ограничения были введены на "короткий срок".

1 января официальный представитель Корпуса "стражей исламской революции" заявил, что полицейским и силам внутренней безопасности страны удалось взять под контроль обстановку в Тегеране и других городах, где были уличные выступления.

3 января СМИ со ссылкой на представителя судебных властей города Хамида сообщили о задержании гражданина одной из европейских стран за причастность к беспорядкам. Следователи считают, что он является одним из зачинщиков беспорядков.