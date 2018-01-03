Что известно об акциях протеста в Иране

В конце декабря 2017 года в Иране начались антиправительственные акции протеста. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе несколько сотрудников сил правопорядка. Свыше 450 человек, по данным властей страны, были арестованы за участие в беспорядках. В стране также начались многотысячные уличные акции против беспорядков и в поддержку иранских властей. По словам активистов, "экономические проблемы не повлияют на иранский народ в защите принципов Исламской революции".
28 декабря в Иране начались антиправительственные акции протеста. Участники манифестаций выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. За участие в беспорядках, по данным властей страны, были арестованы свыше 450 человек.
Западные СМИ сообщили, что власти страны ограничили доступ к Instagram и Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил блокировку мессенджера и объяснил этот шаг со стороны иранских властей отказом администрации Telegram закрыть ряд телеграм-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.
Позднее СМИ привели слова члена комитета по национальной безопасности и внешней политике в меджлисе Ирана Али Реза Рахими, который заявил о готовности властей полностью снять блокировку в ближайшее время, так как ограничения были введены на "короткий срок".
1 января официальный представитель Корпуса "стражей исламской революции" заявил, что полицейским и силам внутренней безопасности страны удалось взять под контроль обстановку в Тегеране и других городах, где были уличные выступления.
3 января СМИ со ссылкой на представителя судебных властей города Хамида сообщили о задержании гражданина одной из европейских стран за причастность к беспорядкам. Следователи считают, что он является одним из зачинщиков беспорядков.
Президент Ирана Хасан Роухани признал право граждан на протест, но только если он не перерастает в насилие. Он заявил, что причиной демонстраций стали внутренние проблемы и вмешательство других государств в жизнь страны. Президент отметил, что протесты нужно использовать как "возможность выяснить глубокие корни проблемы".
Руководитель и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что враги республики объединились, чтобы, используя "различные средства, включая деньги, оружие, политику и аппарат безопасности", создать проблемы для иранских властей.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани сказал, что "акции протеста вызваны недовольством, которое высказывает часть иранского народа в связи с экономической ситуацией". Он также обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики США, Израиль и Саудовскую Аравию.
В МИД РФ заявили, что Россия считает массовые беспорядки в Иране внутренним делом страны и надеется, что ситуация будет развиваться без кровопролития. "Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку", - подчеркнули в ведомстве.
Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров сказал, что в Астане "очень внимательно" следят за ситуацией в стране и призывают все иранские стороны проявить сдержанность и найти мирный выход из ситуации.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в поддержке антиправительственных демонстраций. Он подчеркнул, что стабильность в Иране является очень важной темой для Турции.
Вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил, что протесты в Иране остаются внутренним делом республики, "несмотря на то, что враги Ирана пытаются посеять смуту".
Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаления о гибели людей в ходе акций протеста, а также призвал избегать проявления насилия.
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал провести тщательное независимое расследование всех случаев применения силы во время демонстраций. По его словам, властям следует решать проблему уличных протестов с осторожностью, чтобы не разжечь их еще больше.
Дональд Трамп сказал, что массовые протесты неслучайны, учитывая, что нынешнее руководство Ирана якобы тратит деньги народа "на террористическую деятельность". Он отметил, что испытывает большое уважение к иранским гражданам, которые, по его словам, борются "с их коррумпированным правительством" и пообещал оказать поддержку жителям Ирана в надлежащее время. О поддержке участникам акций протестов со стороны американской администрации также заявил вице-президент США Майкл Пенс.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в Иране происходит "настоящее народное восстание, организованное храбрыми иранскими гражданами", отметив, что международное сообщество не может стоять в стороне.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт не исключила введения дополнительных санкций против Ирана в связи с ситуацией в стране. По ее словам, США получают информацию о ситуации в стране из множества источников, включая СМИ и неправительственные организации, не имея официального присутствия в республике.
Постпред США при ООН Никки Хейли назвала происходящее проверкой для иранских властей у своих же граждан и выразила надежду, что в стране восторжествуют свобода и права человека.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг высказывания о причастности еврейского государства к беспорядкам и отметил, что "когда режим наконец падет, а однажды это произойдет, иранцы и израильтяне вновь станут хорошими друзьями".
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Кэтрин Рей заявила, что ЕС поддерживает контакты с властями Ирана и ожидает, что гражданам республики будет гарантировано право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений.
Эмманюэль Макрон призвал Хасана Роухани к "сдержанности и спокойствию". Во французском МИД заявили, что власти страны выражают "свою озабоченность большим числом жертв и арестов в Иране".