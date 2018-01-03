Израиль в предварительном чтении утвердил закон о смертной казни для террористов

ТАСС, 3 января. Кнессет (парламент Израиля) утвердил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кнессета.

Согласно его данным, за введение законопроекта было отдано 52 голоса, против - 49 голосов.

"К смертной казни будут присуждаться виновные в совершении террористических актов. Для вынесения смертного приговора будет достаточно мнения двух судей из трех каждой судебной инстанции, - указывается в документе. - Вынесенный судом смертный приговор нельзя будет смягчить".

В конце декабря 2017 года министр обороны Израиля и глава партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдор Либерман добился поддержки правительственной коалиции для законопроекта о смертной казни для террористов. Партия НДИ ранее неоднократно выдвигала соответствующий закон, но он не проходил необходимые стадии утверждения в кабинете и парламенте.

Израиль относится к тем странам, где смертная казнь не отменена де-юре, но не применяется де-факто. За всю историю страны смертный приговор привели в исполнение дважды. В 1948 году, во время Войны за независимость, к высшей мере наказания за измену приговорили капитана Меира Тувианского, впоследствии он был полностью реабилитирован. В 1962 году на территории Израиля был казнен похищенный из Аргентины нацистский преступник Адольф Эйхман.