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Globo: министр промышленности Бразилии решил уйти в отставку

Международная панорама
3 января, 19:55 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 3, января. /ТАСС

По данным телеканала, глава ведомства покидает пост для участия в предвыборной кампании

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 января. /ТАСС/. Министр промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии Маркус Перейра принял решение уйти в отставку. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

По его данным, глава ведомства покидает пост, чтобы участвовать в предвыборной кампании. Он будет претендовать на кресло депутата нижней палаты национального парламента в рамках всеобщих выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре 2018 года.

Информация об отставке Перейры появилась на следующий день после того, как были обнародованы данные о внешнеторговом балансе Бразилии за 2017 год. Как сообщили в министерстве промышленности, внешней торговли и услуг, в указанный период объем экспорта превысил объем импорта на $67 млрд, что является рекордным показателем для крупнейшей южноамериканской страны.

27 декабря свой пост также покинул министр труда и социального обеспечения Бразилии Роналду Ногейра. Его отставка также была связана с намерением принять участие в избирательной кампании. Как ожидается, в ближайшие дни состав правительства Бразилии могут покинуть еще несколько министров.

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