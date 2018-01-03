Globo: министр промышленности Бразилии решил уйти в отставку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 января. /ТАСС/. Министр промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии Маркус Перейра принял решение уйти в отставку. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

По его данным, глава ведомства покидает пост, чтобы участвовать в предвыборной кампании. Он будет претендовать на кресло депутата нижней палаты национального парламента в рамках всеобщих выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре 2018 года.

Информация об отставке Перейры появилась на следующий день после того, как были обнародованы данные о внешнеторговом балансе Бразилии за 2017 год. Как сообщили в министерстве промышленности, внешней торговли и услуг, в указанный период объем экспорта превысил объем импорта на $67 млрд, что является рекордным показателем для крупнейшей южноамериканской страны.

27 декабря свой пост также покинул министр труда и социального обеспечения Бразилии Роналду Ногейра. Его отставка также была связана с намерением принять участие в избирательной кампании. Как ожидается, в ближайшие дни состав правительства Бразилии могут покинуть еще несколько министров.