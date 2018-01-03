Генсек ООН приветствовал возобновление связи между КНДР и Южной Кореей

ООН, 3 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует возобновление связи между КНДР и Южной Кореей по специальной линии и надеется, что активизация дипломатических усилий позволит добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в среду журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Он отметил, что налаживание диалога между Пхеньяном и Сеулом - это "всегда позитивное событие". "В этой связи генеральный секретарь приветствует возобновление межкорейской линии связи. Мы привержены тому, чтобы обеспечить выполнение резолюций Совета Безопасности по денуклеаризации Корейского полуострова, а также надеемся, что усиленные дипломатические инициативы помогут достичь этой цели", - сказал Хак.

В среду министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР восстановила специальную линию связи с Южной Кореей в приграничном пункте Пханмунджом и уже вступила в контакт с представителями Сеула.

Ранее КНДР объявила о том, что утром 3 января восстановит линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ожидается, что Пхеньян и Сеул таким образом начнут переговоры о возможном участии северокорейской сборной на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул также предложил провести переговоры по этой теме в Пханмунджоме 9 января.