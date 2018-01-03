Иранский КСИР объявил об убийстве трех бойцов в стычках на северо-западе страны

ТАСС, 3 января. Корпус "стражей исламской революции" (КСИР), представляющий элитные подразделения иранских вооруженных сил, объявил о трех погибших бойцах Корпуса в ходе стычек на северо-западе Ирана. Об этом в среду сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление КСИР.

В заявлении отмечается, что "три бойца Корпуса были убиты столкновениях с вооруженными лицами на северо-западе Ирана". В нем не указывается, где именно произошел инцидент и что послужило причиной столкновения.

28 декабря в Иране начались акции протеста, вызванные недовольством ростом цен. В ряде городов митинги переросли в столкновения, жертвами которых стали порядка 20 человек. За участие беспорядках арестованы свыше 450 человек, в ближайшее время они предстанут перед судом.

Ранее в среду командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари объявил об "окончании смуты и поражении мятежа" в городах Исламской Республики.