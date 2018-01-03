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Глава МИД Украины пообещал "достать" компании Adidas и Volkswagen за работу в Крыму

Международная панорама
3 января, 21:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, января. /ТАСС

Павел Климкин подчеркнул, что в ход пойдут не только политические, но и юридические методы

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Украина применит юридические меры в отношении продавцов продукции германских компаний Adidas и Volkswagen за работу в Крыму. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге со своим коллегой из Германии Зигмаром Габриэлем.

"И сейчас есть компании, которые позволяют своим ритейлерам - таким как Volkswagen или Adidas - Крым причислять к территории России. Мы их достанем и достанем не только политическими, но и юридическими методами", - сказал Климкин.

В конце декабря 2017 года стало известно о намерениях Службы безопасности Украины (СБУ) проверить информацию о работе ряда германских компаний в Крыму. Среди них - DHL Express, Adidas и Puma.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Климкин, Павел Анатольевич Путин, Владимир Владимирович
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