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ФРГ настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в Донбассе

Международная панорама
3 января, 22:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, января. /ТАСС

Глава германского МИД Зигмар Габриэль подчеркнул необходимость "вооруженной и мощной миссии", которая была бы на всей территории востока Украины

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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль

© REUTERS/Axel Schmidt

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Миссия ООН должна быть введена на всю территорию востока Украины, где происходит вооруженный конфликт, а не только на линию соприкосновения с целью охраны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом в среду заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в Киеве на совместном брифинге с украинским коллегой Павлом Климкиным.

"Необходимо, чтобы была вооруженная и мощная миссия ООН, которая была бы на всей территории [Донбасса], а не только охранять малочисленную группу представителей миссии ОБСЕ и быть только на линии соприкосновения как новой границе Украины", - отметил глава внешнеполитического ведомства Германии.

Он добавил, что ФРГ будет продвигать в Совете безопасности ООН именно эту идею. "Мы будем пытаться с нашими французскими коллегами и всеми, кто входит в Совбез ООН, внедрить настоящую миротворческую миссию ООН в Донбассе", - подчеркнул Габриэль.

Обязательными условиями для возможности ввести такую миссию ООН в Донбассе, по его словам, являются "продолжительное перемирие и отвод тяжелого вооружения".

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции отметил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Он напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Климкин, Павел Анатольевич Путин, Владимир Владимирович
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