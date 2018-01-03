Глава МИД ФРГ призвал отказаться от попыток злоупотребления "внутрииранским конфликтом"

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал отказаться от попыток использовать протесты в Иране как средство достижения определенных целей на международной плоскости. Об этом он заявил в среду во время рабочего визита в Киев.

"От чего мы настоятельно призываем отказаться, так это от попытки использовать этот внутрииранский конфликт на международной плоскости", - приводит слова министра агентство DPA. "Это в любом случае не приведет к разрядке напряженности", - считает Габриэль. К кому именно направлен призыв, он не уточнил.

Одновременно глава МИД указал на то, что протестующие имеют право на свободу выражения мнения и его нужно уважать. "В любой стране люди должны иметь право свободно выражать свое мнение относительно политического и экономического развития и защищать свои права - это следует соблюдать и в Иране", - сказал Габриэль. Однако, по его словам, демонстрантам следует отказаться от насилия.