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Глава МИД ФРГ призвал отказаться от попыток злоупотребления "внутрииранским конфликтом"

Международная панорама
3 января, 23:06 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 3, января. /ТАСС

По словам Зигмара Габриэля, это в любом случае не приведет к разрядке напряженности

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БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал отказаться от попыток использовать протесты в Иране как средство достижения определенных целей на международной плоскости. Об этом он заявил в среду во время рабочего визита в Киев.

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"От чего мы настоятельно призываем отказаться, так это от попытки использовать этот внутрииранский конфликт на международной плоскости", - приводит слова министра агентство DPA. "Это в любом случае не приведет к разрядке напряженности", - считает Габриэль. К кому именно направлен призыв, он не уточнил.

Одновременно глава МИД указал на то, что протестующие имеют право на свободу выражения мнения и его нужно уважать. "В любой стране люди должны иметь право свободно выражать свое мнение относительно политического и экономического развития и защищать свои права - это следует соблюдать и в Иране", - сказал Габриэль. Однако, по его словам, демонстрантам следует отказаться от насилия.

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