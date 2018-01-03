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Манафорт подал в суд на спецпрокурора по делу РФ, минюст США и его замглавы

Международная панорама
3 января, 23:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, января. /ТАСС

В иске говорится, что расследование Роберта Мюллера о российском вмешательстве не может продолжаться в связи с нарушением нормативно-правовых актов минюста

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ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Бывший руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подал в среду в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование утверждений о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, министерство юстиции США и на заместителя главы ведомства Рода Розенстайна. Об этом говорится в документах суда, с которыми в среду ознакомился корреспондент ТАСС.

В иске, зарегистрированном в федеральном суде округа Колумбия, адвокаты Манафорта утверждают, что расследование Мюллера не может продолжаться в связи с нарушением нормативно-правовых актов минюста.

"Разбирательство в отношении Манафорта всецело отстранено от первоначальной сферы полномочий спецпрокурора по расследованию "любых связей и/или сотрудничества между российским правительством и лицами, связанными с кампанией президента Дональда Трампа", - говорится в исковом заявлении.

"Вместо этого оно сосредоточилось на не имеющих отношения [к самому расследованию] деловым связям десятилетней давности - в частности консультационной деятельности Манафорта в рамках политической кампании на Украине", - указано в документе.

В прошлом году Мюллер, команду которого курирует Розенстайн, выдвинул обвинения против Манафорта. Ему инкриминируется "сговор против США", "отмывание" денег и совершение ряда других правонарушений.

Согласно обвинительному заключению, он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой, Виктор Янукович, был президентом с 2010 по 2014 год - прим. ТАСС) и Януковича".

Своей вины Манафорт не признает.

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