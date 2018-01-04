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Белый дом: американцам надо переживать за психическое состояние Ким Чен Ына, а не Трампа

Международная панорама
4 января, 0:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, января. /ТАСС

По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, "президент не струсит, не будет слабым и будет делать то, что обещал: защищать американцев"

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ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Граждане США должны переживать за психическое состояние лидера КНДР Ким Чен Ына, но никак не президента США Дональда Трампа. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

"Людям этой страны следует беспокоиться за психическое состояние лидера Северной Кореи. Он многократно выдвигал угрозы, тестируя ракеты множество раз за последние годы. Наш президент не струсит, не будет слабым и будет делать то, что обещал: защищать американцев", - ответила она на просьбу журналиста прокомментировать заявление Трампа о том, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына. Репортер спросил, "стоит ли американцам беспокоиться за психическое состояние президента" США, так легко рассуждающего о ядерном оружии.

Ранее Трамп в ответ на заявление Ким Чен Ына о том, что у него на столе постоянно находится ядерная кнопка, предложил северокорейскому народу проинформировать своего руководителя о том, что у главы американского государства также есть такая кнопка, но она "больше и она работает".

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Персоны
Ким Чен Ын Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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