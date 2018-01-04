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Иранский министр пригрозил полной блокировкой Telegram

Международная панорама
4 января, 2:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

В то же время парламентарий Али Реза Рахими заявил, что власти Ирана намерены 5 января полностью снять ограничения с мессенджера

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ТАСС, 4 января. Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми пригрозил полной блокировкой мессенджера Telegram. Как сообщило в среду агентство ИРНА, политик призвал администрацию мессенджера заблокировать "каналы террористов".

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"Если руководство Telegram не будет уважать требование иранцев, приложение будет полностью заблокировано", - заявил министр.

В то же время член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Али Реза Рахими заявил, что власти Ирана намерены 5 января полностью снять ограничения с Telegram и Instagram.

Ранее информацию о блокировке Telegram, которую в Тегеране сначала опровергали, подтвердил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации Telegram закрыть ряд каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

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