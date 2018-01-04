ВВС Израиля нанесли удары по террористической структуре в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. ВВС Армии обороны Израиля нанесли в четверг удары по крупной террористической структуре в секторе Газа в ответ на три запуска ракет по территории еврейского государства в среду. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы израильской армии.

"В ответ на ракеты, запущенные по южным районам Израиля на протяжении дня из сектора Газа в среду, истребители ВВС Израиля нанесли удары по крупной террористической структуре в секторе Газа, - говорится в документе. - Армия не допустит попыток нарушения суверенитета Израиля и любых враждебных действий со стороны террористических организаций, включая ХАМАС, и готова к самым разнообразным сценариям развития событий".

Военные добавили, что "продолжат использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы помешать попыткам нападения на граждан Израиля".

Армия обороны Израиля зафиксировала в среду три запуска ракет из сектора Газа по территории еврейского государства. О пострадавших в результате этих обстрелов сообщений не поступало. Запуски ракет по Израилю возобновились после того, как 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства и распорядился начать перенос туда посольства США.

За декабрь по территории Израиля было выпущено около 40 ракет. О жертвах сообщений не поступало. Армия обороны Израиля за это время поразила в ответ более 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере два палестинца, около 30 получили ранения.