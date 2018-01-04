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СМИ: ракета КНДР в 2017 году упала на местный населенный пункт

Международная панорама
4 января, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

По версии издания The Diplomat, ракета средней дальности "Хвасон-12" упала на территории промышленного комплекса в городе Токчхон

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ahn Young-joon

ТАСС, 4 января. Ракетный запуск КНДР 28 апреля прошлого года завершился неудачей: баллистическая ракета средней дальности "Хвасон-12" упала в одном из районов северокорейского города Токчхон (провинция Пхёнан-Намдо). С таким утверждением выступило в четверг международное интернет-издание The Diplomat.

Оно ссылается на американский правительственный источник и собственный анализ снимков, сделанных при помощи коммерческих спутников. По версии издания, ракета упала на территории промышленного комплекса, вызвав серьезные разрушения. Официального подтверждения этой информации военными какой-либо из стран не поступало.

В 2017 году КНДР осуществляла многочисленные ракетные испытания, в том числе "Хвасон-12".

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