В Вильнюсе считают необходимым воссоздать межправкомиссию Литвы и РФ

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Работу литовско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству необходимо возродить. Об этом в четверг в эфире радиостанции Ziniu Radijas заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Контакты такого уровня должны быть восстановлены", - отметил он. По словам главы правительства, ненормально, что Литва является единственным государством ЕС, у которого нет никаких каналов на политическом уровне для диалога с соседней Россией. "Отсутствие политических контактов на уровне министров, вице-министров, более высоком уровне идет вразрез с интересами нашего государства и его граждан", - сказал Сквернялис.

Премьер привел в пример Латвию, которая, налаживая мосты с РФ, организовала в августе в Риге первое за четыре года заседание латвийско-российской межправкомиссии. "Довелось слышать, что оно прошло успешно", - сказал он.

Деятельность аналогичной литовско-российской структуры заморожена с 2012 года.