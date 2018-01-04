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NYT: пункт о гражданстве может появиться в переписи 2020 года в США

Международная панорама
4 января, 11:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Перепись в США проводится каждые 10 лет

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Здание Министерства юстиции США

Здание Министерства юстиции США

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Министерство юстиции США рассматривает возможность включения в опросный лист переписи 2020 года пункт о гражданстве. Как сообщила в среду газета The New York Times, такой пункт последний раз появлялся в 2000 году в так называемых длинных опросных листах, на которые предлагалось отвечать примерно 17% домохозяйств.

Ссылаясь на мнение экспертов, газета указывает, что появление такой графы в опросном листе может привести к тому, что многие выходцы из Латинской Америки, находящиеся в США нелегально, проигнорируют перепись, что повлияет на ее точность. В этой связи газета указывает, что в ходе предыдущей переписи населения США не были учтены около 1,5% испаноговорящих жителей и около 2,1% афроамериканцев.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что в опросный лист переписи 2020 года может быть впервые включена новая графа - "Американцы - выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки".

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Рекомендации к предстоящей переписи были озвучены на фоне повышенного внимания к вопросу иммиграции в США. В январе 2017 года администрация Трампа ввела временный запрет на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии Ирак из данного списка был исключен. 24 сентября Трамп издал новый указ: в список были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, но был исключен Судан, однако указ был заблокирован федеральным судом в Гонолулу. В декабре постановлением Верховного суда иммиграционный указ вступил в силу, однако разбирательство в нем на этот счет еще не завершено.

Перепись в США проводится с 1790 года каждые 10 лет. В 2020-м году она пройдет уже в 24-й раз. Предварительно эта процедура намечена на апрель и должна охватить порядка 143 млн домохозяйств. Участие в ней является обязательным.

Результаты переписи будут представлены федеральным органам к 1 декабря 2020 года, а органам власти штатов - в начале 2021 года. Эти сведения необходимы, в частности, для изменения границ избирательных округов при проведении выборов в Палату представителей Конгресса США и в законодательные собрания отдельных штатов.

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