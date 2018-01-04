Лутковская: завершение обмена "всех на всех" с Донбассом должны подтверждать эксперты

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Окончательное завершение обмена пленными по принципу "всех на всех" с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса должны будут подтверждать эксперты. Об этом заявила в четверг уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

"Однозначно, решить вопрос относительно обмена "всех на всех" должны какие-то эксперты, это могут быть национальные или международные эксперты", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, эти эксперты должны будут объехать все места содержания пленных на неподконтрольных территориях, чтобы убедиться, что там уже нет "ни одного человека, который бы незаконно содержался под стражей". "Тогда мы будем понимать, что пункт "всех на всех" выполнен. До того времени я не понимаю, а как в этом убедиться?" - отметила Лутковская.

По мнению омбудсмена, следующий этап переговоров по обмену должен пройти легче, поскольку уже наработаны определенные процедуры. "Мы уже знаем, как проводить верификацию, знаем требования каждой стороны, чему поверят представители всех сторон на переговорах, как доказывать, что человек уже на свободе", - пояснила уполномоченный Рады. Лутковская добавила, что на Украине "нет ни одного человека, который бы содержался под стражей или в учреждениях для отбывания наказания, без решения суда".

27 декабря на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. По словам заместителя министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, очередной обмен пленными может состояться в ближайшие два месяца.

Представители сторон также подчеркнули, что на данном этапе освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен. Стороны намерены добиваться полного выполнения принципа "всех на всех", который заложен в минских соглашениях. По словам омбудсмена провозглашенной ДНР Дарьи Морозовой, на заседании и гуманитарной подгруппы, и контактной группы 18 января в Минске представители ДНР будут настаивать на освобождении Киевом на втором этапе обмена еще 76 пленных. Ранее она сообщала корреспонденту ТАСС, что Киев уже подтвердили наличие 58 человек, которых в ДНР хотели бы вернуть.