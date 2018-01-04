Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лутковская: завершение обмена "всех на всех" с Донбассом должны подтверждать эксперты

Международная панорама
4 января, 11:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, января. /ТАСС

По словам украинского омбудсмена, эксперты должны будут объехать все места содержания пленных на неподконтрольных территориях и убедиться, что там никого не осталось

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Окончательное завершение обмена пленными по принципу "всех на всех" с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса должны будут подтверждать эксперты. Об этом заявила в четверг уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

"Однозначно, решить вопрос относительно обмена "всех на всех" должны какие-то эксперты, это могут быть национальные или международные эксперты", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, эти эксперты должны будут объехать все места содержания пленных на неподконтрольных территориях, чтобы убедиться, что там уже нет "ни одного человека, который бы незаконно содержался под стражей". "Тогда мы будем понимать, что пункт "всех на всех" выполнен. До того времени я не понимаю, а как в этом убедиться?" - отметила Лутковская.

Смотрите также

СМИ: Киев удерживает в плену еще 290 жителей ДНР

Генсек ООН надеется, что за обменом пленными на Украине последуют новые позитивные шаги

Порошенко поручил представителям Киева в Минске продолжить переговоры по обмену пленными

По мнению омбудсмена, следующий этап переговоров по обмену должен пройти легче, поскольку уже наработаны определенные процедуры. "Мы уже знаем, как проводить верификацию, знаем требования каждой стороны, чему поверят представители всех сторон на переговорах, как доказывать, что человек уже на свободе", - пояснила уполномоченный Рады. Лутковская добавила, что на Украине "нет ни одного человека, который бы содержался под стражей или в учреждениях для отбывания наказания, без решения суда".

27 декабря на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. По словам заместителя министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, очередной обмен пленными может состояться в ближайшие два месяца.

Представители сторон также подчеркнули, что на данном этапе освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен. Стороны намерены добиваться полного выполнения принципа "всех на всех", который заложен в минских соглашениях. По словам омбудсмена провозглашенной ДНР Дарьи Морозовой, на заседании и гуманитарной подгруппы, и контактной группы 18 января в Минске представители ДНР будут настаивать на освобождении Киевом на втором этапе обмена еще 76 пленных. Ранее она сообщала корреспонденту ТАСС, что Киев уже подтвердили наличие 58 человек, которых в ДНР хотели бы вернуть.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Обмен пленными в Донбассе
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии отстранения с российских спортсменов
4
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
7
Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама