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Спецпредставитель Китая на шестисторонних переговорах нанесет визит в Сеул

Международная панорама
4 января, 12:10 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, января. /ТАСС

Стороны планируют, в частности, обсудить ситуацию на Корейском полуострове

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ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Замглавы МИД КНР, спецпредставитель Китая на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Корейского полуострова Кун Сюанью 5-6 января нанесет визит в Республику Корея для переговоров со своим южнокорейским коллегой. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Замминистра иностранных дел КНР, спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Кун Сюанью с 5 по 6 января нанесет визит в Сеул для переговоров и обмена мнениями о ситуации в регионе со спецпредставителем внешнеполитического ведомства Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, главой делегации страны на шестисторонних переговорах Ким Хон Гюном", - сообщил он.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран в течение 24 месяцев выслать северокорейских трудовых мигрантов.

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КНДР Китай Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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