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Анкара рассчитывает на пересмотр судебного решения по делу турецкого банкира в США

Международная панорама
4 января, 12:13 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 4, января. /ТАСС

В МИД Турции назвали вынесенный в отношении Хакана Атиллы вердикт несправедливым

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АНКАРА, 4 января. /ТАСС/. Турция надеется на пересмотр судебного решения в отношении бывшего заместителя председателя банка Halkbank Хакана Атиллы, который был признан виновным в том, что оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Об этом говорится в поступившем в четверг в ТАСС заявлении МИД республики.

"Вмешательство в судебный процесс людей в США, которые связаны с организацией FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов", считающаяся причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года - прим. ТАСС), подрывает доверие к суду. Считаем несправедливым вынесенный в отношении подсудимого вердикт, рассчитываем, что решение американского суда будет пересмотрено", - отмечается в документе.

Министерство иностранных дел Турции также подчеркнуло, что в ходе процесса в Нью-Йорке "имела место неслыханная попытка вмешательства во внутренние дела" республики.

Между тем вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что решение американского суда "не имеет никакого юридического значения для Турции", а выдвинутое обвинение "противоречит нормам международного права".

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