Президент Молдавии попросил КС проверить законность ограничения вещания российских каналов

КИШИНЕВ, 4 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон попросил Конституционный суд проверить законность принятых парламентом поправок, которые ограничивают трансляцию российских телеканалов. Соответствующее обращение глава республики опубликовал в четверг на своей странице в Facebook.

"Повторно заявляю о своей позиции по так называемому закону о борьбе с пропагандой. На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения", - прокомментировал президент.

Закон вводит цензуру, считает Додон, который обратил внимание, что это "недопустимо в правовом государстве" и также противоречит конституции Молдавии.

Документ разрабатывался Демократической партией Молдовы, которая контролирует парламент страны. Там отмечают, что закон направлен на обеспечение безопасности информационного пространства путем запрета на трансляцию в Молдавии информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).

Ранее Додон уже отправлял на доработку этот закон, однако парламент вернул его главе республики на утверждение. По молдавским законам президент не может дважды отклонять законопроект, утвержденный парламентом. Однако Додон ранее заявил, что, несмотря на это, не утвердит закон. В ответ депутаты также заявили о намерении обратиться в Конституционный суд, чтобы добиться "временного отстранения президента", что даст спикеру парламента полномочия утвердить закон.