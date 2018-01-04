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СМИ: Иран направил жалобу в ООН, обвинив США в подстрекательстве к беспорядкам

Международная панорама
4 января, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Постпред Ирана при ООН Голям Али Хошроу заявил, "президент США и его помощник через повторяющиеся и вызывающие насмешку твиты подстрекали иранцев к подрывным и провокационным действиям"

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Постпред Ирана при ООН Голям Али Хошроу

Постпред Ирана при ООН Голям Али Хошроу

© AP Photo/Mark Lennihan

ТАСС, 4 января. Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу направил официальную жалобу в ООН, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию. Выдержки из послания приводит в четверг агентство Tasnim.

"Власти США продолжают нарушать все принципы международного права, регулирующие отношения между государствами, - говорится в тексте. - Американская администрация во главе с Дональдом Трампом в последние дни бесстыдно вмешивалась во внутренние дела Ирана, что выразилось в поддержке спорадических акций протеста, приведших к насилию и вандализму".

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По словам иранского дипломата, "президент США и его помощник через повторяющиеся и вызывающие насмешку твиты подстрекали иранцев к подрывным и провокационным действиям". "Правительство Исламской Республики Иран ожидает от всех стран осуждения этой опасной политики <...> и требует от Соединенных Штатов действовать ответственно на основе принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права", - отмечается в послании.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

3 января командующий Корпусом "стражей исламской революции" (элитное подразделение ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании смуты в республике и поражении мятежников.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил мнение, что народ Ирана, наконец, начал противостоять "жестоким и коррумпированным" властям. До этого американский лидер утверждал, что массовые протесты в ИРИ неслучайны и что в стране настало время для перемен.

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