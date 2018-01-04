Консультации в СБ ООН о применении химического оружия в Сирии пройдут 9 января

АСТАНА, 4 января. /ТАСС/. Закрытые консультации по вопросам применения химического оружия в Сирии состоятся 9 января в Совете Безопасности ООН. Об этом в четверг сообщил вице-министр иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев на брифинге в Астане.

"Девятого января состоятся брифинги и консультации по ситуации в Демократической Республике Конго, где будут рассмотрены вопросы ухудшения обстановки, оказания гуманитарного содействия. После обеда - консультации на тему сирийского кризиса, в частности закрытые консультации по вопросам применения химического оружия в этой стране. Как вы знаете, это один из серьезных дискуссионных вопросов текущей повестки дня Совета Безопасности", - сказал Ашикбаев.

Казахстан с 1 по 31 января 2018 года впервые председательствует в Совете Безопасности ООН.

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. При этом погибли почти сто человек. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цехи боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

18 декабря истек срок полномочий Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию (СМР) нападений с применением отравляющих веществ в Сирии. Он был создан по решению Совбеза в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение этих атак. Комиссия основывалась на данных, которые собирает Миссия по установлению фактов ОЗХО. За время своего существования СМР представил семь докладов, в которых назвал сирийские власти причастными к четырем химическим атакам.