Грибаускайте выступила против возобновления работы межправкомиссии Литвы и РФ

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Деятельность литовско-российской межправительственной комиссии по торгово- экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству в настоящее время возобновлять нецелесообразно. Такую позицию в четверг озвучила президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Важнейшие стратегические вопросы в сфере энергетики, транспорта, торговли решаются с привлечением веса инстанций Евросоюза, поэтому в настоящее время возрождать деятельность двусторонних "комиссий" (слово в оригинале взято в кавычки - прим. ТАСС) нецелесообразно и неответственно с точки зрения национальной безопасности", - приводит слова Грибаускайте в своем сообщении пресс-служба президента.

О необходимости для решения торгово-экономических проблем в интересах Литвы восстановить работу литовско-российской межправкомиссии ранее заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его словам, ненормально, что Литва является единственным государством ЕС, у которого нет никаких каналов на политическом уровне для диалога с соседней Россией.

Грибаускайте считает, что экономические отношения с РФ, отделенные от политики, невозможны. "Россия всегда использовала энергетические, торговые и другие инструменты как средство политического давления на другие страны", - заявила она. По ее утверждению, "предыдущий опыт Литвы это подтверждает".

Деятельность литовско-российской межправкомиссии заморожена с 2012 года.