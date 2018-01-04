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Грибаускайте выступила против возобновления работы межправкомиссии Литвы и РФ

Международная панорама
4 января, 14:21 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 4, января. /ТАСС

Президент Литвы считает, что экономические отношения с РФ, отделенные от политики, невозможны

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ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Деятельность литовско-российской межправительственной комиссии по торгово- экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству в настоящее время возобновлять нецелесообразно. Такую позицию в четверг озвучила президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Важнейшие стратегические вопросы в сфере энергетики, транспорта, торговли решаются с привлечением веса инстанций Евросоюза, поэтому в настоящее время возрождать деятельность двусторонних "комиссий" (слово в оригинале взято в кавычки - прим. ТАСС) нецелесообразно и неответственно с точки зрения национальной безопасности", - приводит слова Грибаускайте в своем сообщении пресс-служба президента.

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О необходимости для решения торгово-экономических проблем в интересах Литвы восстановить работу литовско-российской межправкомиссии ранее заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его словам, ненормально, что Литва является единственным государством ЕС, у которого нет никаких каналов на политическом уровне для диалога с соседней Россией.

Грибаускайте считает, что экономические отношения с РФ, отделенные от политики, невозможны. "Россия всегда использовала энергетические, торговые и другие инструменты как средство политического давления на другие страны", - заявила она. По ее утверждению, "предыдущий опыт Литвы это подтверждает".

Деятельность литовско-российской межправкомиссии заморожена с 2012 года.

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Персоны
Грибаускайте, Даля Сквернялис, Саулюс
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