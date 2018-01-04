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Суд в Киеве начнет 9 февраля рассмотрение дела об убийстве журналиста Олеся Бузины

Международная панорама
4 января, 18:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, января. /ТАСС

Дело, обвиняемыми по которому проходят активисты украинских националистических организаций Денис Полищук и Андрей Медведько, будет рассматриваться коллегией их трех судей

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КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Слушания по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины начнутся 9 февраля в Шевченковском районном суде Киева. Об этом сообщила в четверг пресс-служба суда.

"Подготовительное судебное заседание по указанному уголовному делу назначено на 9 февраля 2018 года на 11:00 (12:00 мск) в помещении Шевченковского районного суда города Киева", - говорится в сообщении.

Дело будет рассматриваться коллегией судей из трех человек. Обвиняемыми по делу проходят активисты украинских националистических организаций Денис Полищук и Андрей Медведько.

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Бузина был убит у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Медведько и Полищук были задержаны 18 июня и арестованы. Однако в конце 2015 года они были помещены под домашний арест, а с весны 2016 года им избрали меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

В мае 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Медведько и Полищук переведены из подозреваемых в обвиняемые. В конце декабря Апелляционный суд Киева отказался менять подсудность дела и отправил его обратно в Шевченковский суд столицы.

Олесь Бузина - журналист, писатель и телеведущий, известный своими антиукраинскими высказываниями. Издал книгу "Вурдалак Тарас Шевченко" с целью развенчать "культ Кобзаря", а также книгу "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину". В мае 2009 года предложил принять пакет законов, запрещающих пропаганду идеологического наследия ОУН как тоталитарной фашистской партии. В 2014 году публиковал статьи и авторские колонки в поддержку сторонников "Новороссии". Был шеф-редактором газеты "Сегодня", покинувший издание из-за цензуры.

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