AFP: военные Нигерии освободили еще одну похищенную в 2014 году школьницу

ТАСС, 4 января. Военные спасли в четверг еще одну школьницу лицея нигерийского города Чибок, ранее похищенную боевиками радикального движения "Боко харам" в 2014 году. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой представителя армии в штате Борно (на северо-востоке страны) полковника Ониема Нвачукву.

"Наши войска, дислоцирующиеся в [городе] Пулька, спасли сегодня одну из школьниц [из лицея города Чибок], похищенных террористами "Боко харам", - отметил он. - В настоящее время, по предварительным данным, освобожденная является одной из 86 похищенных школьниц [считавшихся пропавшими без вести]". По информации военного, в сопровождении девушки была 14-летняя девочка-подросток и ребенок.

"Найденная сегодня в Пулька девушка действительно является школьницей лицея Чибок, - подтвердил агентству источник в силах безопасности Нигерии. - Она сбежала из лагеря "Боко харам", который располагается в лесном массиве Самбиса (штат Борно)".

Боевики "Боко харам" в апреле 2014 года похитили из лицея города Чибок 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать, остальные оставались в руках преступников. В октябре 2016 года 20 школьниц были освобождены также в результате переговоров властей Нигерии и МККК и представителей Швейцарии с группировкой, 6 мая 2017 года еще 82 девочки были также выпущены на свободу. При этом около 100 девочек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Как отмечает Франс Пресс, в настоящее время освобожденными считаются 107 школьниц, но точное число находящихся в плену "Боко харам" девочек неизвестно.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она также выступает против западного образования, демократии и всех других элементов западной культуры. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).