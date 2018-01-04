США могут включить Пакистан в свой список стран, ограничивающих религиозные свободы

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь Рекс Тиллерсон принял решение оставить без изменений перечень стран, действия властей которых в отношении соблюдения религиозных свобод "вызывают особую обеспокоенность", кроме того, Вашингтон теперь будет пристально следить за Пакистаном. Об этом в четверг сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госдепартамент объявляет о том, что госсекретарь 22 декабря 2017 года подтвердил статус Бирмы (так Вашингтон по-прежнему именует Мьянму - прим. ТАСС), Китая, Эритреи, Ирана, Северной Кореи, Судана, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана как стран, вызывающих особую обеспокоенность", - говорится в заявлении Науэрт. Кроме того, сообщается, что Тиллерсон "внес Пакистан в специальный контрольный список за грубые нарушения свободы вероисповедания".

Согласно принятому порядку, если в дальнейшем Пакистан войдет в список стран, где, по мнению США, ограничиваются религиозные свободы населения, об этом будет уведомлен Конгресс. В дальнейшем нахождение в этом списке может послужить поводом для принятия различных мер, призванных изменить ситуацию в стране, вплоть до введения экономических санкций.

Науэрт отметила, что на сегодняшний день в очень многих странах людей подвергают гонениям и преследованиям за то, что они хотят пользоваться правом свободно исповедовать свою религию. "Защита религиозных свобод крайне важна для мира, стабильности и процветания", - добавила представитель Госдепартамента, заметив, что сохранение данных стран в американских списках призвано изменить ситуацию там в этой сфере.

В конце апреля 2017 года Комиссия США по религиозной свободе - двухпартийный консультативный орган американского правительства - также рекомендовала Госдепартаменту включить Россию в список "стран, вызывающих особую обеспокоенность" с точки зрения соблюдения религиозных прав и свобод. В рекомендации, в частности, упоминалось о признании в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы". В российском МИД, комментируя в прошлом доклады Госдепартамента о свободе религии в мире, отмечали их тенденциозность и предвзятость.